РФ накопила силы и прорывает оборону: в ВСУ предупредили об угрозе на одном из направлений

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Лиманском направлении Россия накопила большое количество живой силы. Практически не прекращаются штурмы пехоты. Враг пытается давить и понемногу продвигаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала Еспресо рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, они также применяют ударные дроны, такие как "Молния", "Куб", "Ланцет".
По словам военного, российские разведывательные дроны тоже постоянно парят в небе и ищут цели, что тоже вызывает определенную сложность. В итоге ВСУ нужно очень хорошо маскироваться, чтобы не было заметно наши подразделения и соответственно тоже противодействовать разведке врага. И также работает вражеская авиация, что тоже усложняет работу украинских защитников, потому что КАБы не прекращают лететь в сторону наших позиций.
Белоусов отметил, что за действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.
Читайте также на портале "Комментарии" — Жуков такого и не представлял: раскрыта шокирующая правда о цене наступления Путина в Украине.