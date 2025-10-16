РФ накопила силы и прорывает оборону: в ВСУ предупредили об угрозе на одном из направлений

На Лиманском направлении Россия накопила большое количество живой силы. Практически не прекращаются штурмы пехоты. Враг пытается давить и понемногу продвигаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала Еспресо рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Ситуация сложная и продолжает быть сложной, потому что враг накопил большое количество живой силы напротив наших позиций и соответственно постоянно штурмует, постоянно пытается давить, продвигаться, постоянно применяет различные средства, такие, как и пехота, такие как и РСЗО, Грады", — сказал представитель 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По его словам, они также применяют ударные дроны, такие как "Молния", "Куб", "Ланцет".

По словам военного, российские разведывательные дроны тоже постоянно парят в небе и ищут цели, что тоже вызывает определенную сложность. В итоге ВСУ нужно очень хорошо маскироваться, чтобы не было заметно наши подразделения и соответственно тоже противодействовать разведке врага. И также работает вражеская авиация, что тоже усложняет работу украинских защитников, потому что КАБы не прекращают лететь в сторону наших позиций.

Белоусов отметил, что за действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.

"И как только враг пытается еще выдвигаться, мы делаем все для того, чтобы его нейтрализовать еще так в начале. Плюс существует такая вещь, как дистанционное минирование. И в этом сейчас очень помогают дроны и именно дистанционное минирование также является одним из средств для того, чтобы останавливать противника еще как только он начинает где-то выходить или выезжать", — добавил Максим Белоусов.

