РФ нагромадила сили і прориває оборону: у ЗСУ попередили про загрозу на одному з напрямків

На лиманському напрямі Росія накопичила велику кількість живої сили. Майже не припиняються штурми піхоти. Ворог намагається тиснути і потроху просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За його словами, вони також застосовують ударні дрони, такі як "Блискавка", "Куб", "Ланцет".
За словами військового, російські розвідувальні дрони теж постійно ширяють у небі та шукають мети, що теж викликає певну складність. У результаті ЗСУ треба дуже добре маскуватися, щоб не було помітно наші підрозділи і відповідно також протидіяти розвідці ворога. І також працює ворожа авіація, що теж ускладнює роботу українських захисників, бо КАБи не припиняють летіти у бік наших позицій.
Білоусов зазначив, що за діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові стежать за логістичними шляхами ворога.
