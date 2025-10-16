logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ нагромадила сили і прориває оборону: у ЗСУ попередили про загрозу на одному з напрямків
НОВИНИ

РФ нагромадила сили і прориває оборону: у ЗСУ попередили про загрозу на одному з напрямків

Росіяни знову намагаються прорватися до Лиману

16 жовтня 2025, 07:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На лиманському напрямі Росія накопичила велику кількість живої сили. Майже не припиняються штурми піхоти. Ворог намагається тиснути і потроху просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

РФ нагромадила сили і прориває оборону: у ЗСУ попередили про загрозу на одному з напрямків

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ситуація складна і продовжує бути складною, тому що ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій і відповідно постійно штурмує, постійно намагається тиснути, просуватися, постійно застосовує різні засоби, такі як піхота, такі як і РСЗВ, Гради", — сказав представник 60-ї окремої механізованої бригади ВСУ.

За його словами, вони також застосовують ударні дрони, такі як "Блискавка", "Куб", "Ланцет".

За словами військового, російські розвідувальні дрони теж постійно ширяють у небі та шукають мети, що теж викликає певну складність. У результаті ЗСУ треба дуже добре маскуватися, щоб не було помітно наші підрозділи і відповідно також протидіяти розвідці ворога. І також працює ворожа авіація, що теж ускладнює роботу українських захисників, бо КАБи не припиняють летіти у бік наших позицій.

Білоусов зазначив, що за діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові стежать за логістичними шляхами ворога.

"І як тільки ворог намагається ще висуватися, ми робимо все для того, щоб його нейтралізувати ще так на початку. Плюс існує така річ, як дистанційне мінування. І в цьому зараз дуже допомагають дрони і саме дистанційне мінування також є одним із засобів для того, щоб зупиняти супротивника ще як тільки він починає десь виходити або виїжджати".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Жуков такого і не уявляв: розкрито правда, що шокує, про ціну настання Путіна в Україні.




