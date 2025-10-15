Жуков такого и не представлял: раскрыта шокирующая правда о цене наступления Путина в Украине

Российская оккупационная армия проводит наступательные действия, которые по всем признакам превратились в настоящую "мясорубку" с катастрофическими потерями и незначительными результатами. Такую оценку в интервью "Главреду" дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

По его словам, не стоит оценивать эффективность российских наступлений только по захваченным участкам, если при этом уничтожаются целые подразделения.

"Для России же норма, когда изо роты остаются два-три тела и те "трехсотые", в то же время занято всего лишь посадку или лесополосу. Ничего, еще зеков подбросят. Это ненормально! Жуков, которого называли "мясником", просто нервно курит в уголке, он и вообразить не мог, что можно, что можно, что можно".

Он также подчеркнул, что российское командование жертвует людьми ради видимости продвижения: для них потеря 100–150 человек в сутки по одному направлению вполне приемлемая цифра, ведь ежемесячно подписывают контракты около 30 тысяч человек.

"Если быть цивилизованным адекватным человеком, то наступление российских войск — это просто ужас, так нельзя вести боевые действия. Любой командир, ценящий человеческую жизнь, никогда бы не устраивал такие "мясные штурмы" и постоянные накаты исключительно пехотой, пусть и при поддержке FPV-дронов", — к поддержке FPV-дронов.

Коваленко обратил внимание, что подобная тактика для западных армий была бы неприемлемой и безнравственной, потому что полностью игнорирует ценность человеческой жизни и базовые принципы военной науки.

Как уже писали "Комментарии", российские кафиры активизировали наступательные действия на Донбассе и сделали ставку на два стратегических направления — Добропольское и Лиманское. Об этом в интервью Украинской правде рассказал бывший начальник штаба полка "Азов", ныне военнослужащий ВСУ Богдан "Тавр" Кротевич.