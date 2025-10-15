Жуков такого і не уявляв: розкрито шокуючу правду про ціну наступу Путіна в Україні

Російська окупаційна армія проводить наступальні дії, які, за всіма ознаками, перетворилися на справжню "м'ясорубку" з катастрофічними втратами та незначними результатами. Таку оцінку в інтерв’ю "Главреду" дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, не варто оцінювати ефективність російських наступів лише за захопленими ділянками, якщо при цьому знищуються цілі підрозділи.

"Для Росії ж норма, коли з роти залишаються два-три тіла і ті "трьохсоті", водночас зайнято всього лише посадку або лісосмугу. Нічого, ще зеків підкинуть. Це ненормально! Жуков, якого називали "м'ясником", просто нервово курить у куточку, він і уявити не міг, що можна воювати так, як воює Росія сьогодні", — констатував Коваленко.

Він також підкреслив, що російське командування жертвує людьми заради видимості поступу: для них втрата 100–150 осіб на добу по одному напрямку — цілком прийнятна цифра, адже щомісяця підписують контракти близько 30 тисяч осіб.

"Якщо бути цивілізованою адекватною людиною, то наступ російських військ — це просто жах, так не можна вести бойові дії. Будь-який командир, який цінує людське життя, ніколи б не влаштовував такі "м'ясні штурми" та постійні накати виключно піхотою, нехай і за підтримки FPV-дронів", — додав експерт.

Коваленко звернув увагу, що подібна тактика для західних армій була б неприйнятною й аморальною, бо повністю ігнорує цінність людського життя та базові принципи військової науки.

Як вже писали "Коментарі", російські окупанти активізували наступальні дії на Донбасі та зробили ставку на два стратегічні напрямки — Добропільський і Лиманський. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів колишній начальник штабу полку "Азов", нині військовослужбовець ЗСУ Богдан "Тавр" Кротевич.