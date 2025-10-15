Чотири міста у великій небезпеці: стало відомо про жорсткі плани РФ на фронті

Російські окупанти активізували наступальні дії на Донбасі та зробили ставку на два стратегічні напрямки — Добропільський і Лиманський. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів колишній начальник штабу полку "Азов", нині військовослужбовець ЗСУ Богдан "Тавр" Кротевич.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, мета противника — оточення ключових міст Донеччини: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов’янська.

"Зараз, те, що я бачу, — вони вибрали два основні напрямки: Лиманський і Добропільський. І я вважаю, що вони вирішили серйозно наступати саме там, щоб оточити великі міста", — зазначив Кротевич.

Він підкреслив, що повного захоплення територій поки не відбулося, однак ситуація стрімко погіршується — росіяни вже встановили вогневий контроль над деякими під’їзними шляхами.

"Вогневим контролем вони майже їх оточили. І поступово закривають доступ до міст", — додав військовий.

Як приклад він навів трасу Ізюм — Слов’янськ, яка стала небезпечною для пересування.

Тим часом за даними аналітиків DeepState, російські війська захопили населені пункти Перебудова, Комар і Мирне на Донеччині. Також фіксується просування в районі Іванівки та Воскресенки. Зазначається, що інтенсивні атаки дронами та артилерією змусили українських бійців частково залишити позиції, дехто з поранених відходив своїми силами.

"Позиції стало дуже важко утримувати. Всі бійці були поранені", — повідомили в DeepStatе.

Водночас українським силам вдалося досягти тактичного прогресу на Оріхівському напрямку — поблизу села Малі Щербаки, Запорізька область. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат і секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що ракета "Фламінго" ще далека від серійного виробництва й потребує подальшої доведення. За його словами, розробка перебуває на етапі тестування, і робити висновки про бойову ефективність зарано.