Четыре города в большой опасности: стало известно о жестких планах РФ на фронте

Российские оккупанты активизировали наступательные действия на Донбассе и сделали ставку на два стратегических направления — Добропольское и Лиманское. Об этом в интервью Украинской правде рассказал бывший начальник штаба полка "Азов", ныне военнослужащий ВСУ Богдан "Тавр" Кротевич.

Фото: из открытых источников

По его словам, цель противника — окружение ключевых городов Донбасса: Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянская.

"Сейчас то, что я вижу, — они выбрали два основных направления: Лиманское и Добропольское. И я считаю, что они решили серьезно наступать именно там, чтобы окружить крупные города", — отметил Кротевич.

Он подчеркнул, что полный захват территорий пока не произошел, однако ситуация стремительно ухудшается — россияне уже установили огневой контроль над некоторыми подъездными путями.

"Огневым контролем они почти их оцепили. И постепенно закрывают доступ к городам", — добавил военный.

В качестве примера он привел трассу Изюм — Славянск, которая стала опасной для передвижения.

Между тем по данным аналитиков DeepState, российские войска захватили населенные пункты Перестройка, Комар и Мирное в Донецкой области. Также фиксируется продвижение в районе Ивановки и Воскресенки. Отмечается, что интенсивные атаки дронами и артиллерией заставили украинских бойцов частично покинуть позиции, некоторые из раненых отходили своими силами.

"Позиции стало очень тяжело удерживать. Все бойцы были ранены", — сообщили в DeepStatе.

В то же время, украинским силам удалось достичь тактического прогресса на Ореховском направлении — вблизи села Малые Щербаки, Запорожская область. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

