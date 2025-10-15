Оккупация продолжается: DeepState показал новый прорыв врага

В ночь на 15 октября аналитический проект DeepState сообщил об оккупации россиянами трех населенных пунктов в Донецкой области, речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, находящихся на Новопавловском направлении.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки", – говорится в сообщении DeepState.

Вечером 14 октября DeepState сообщал, что "враг занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара".

"Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но так как враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", – отмечают аналитики.

"По уточненным данным около 12 часов было не четыре, а по меньшей мере семь бронированных бронемашин. Уже около 15 часов произошла еще одна атака — снова семь ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил два танка. Таким образом по меньшей мере 16 ВВТ, шесть мотоциклов было задействовано в штурмовых действиях", — сообщили аналитики.



