Оккупация продолжается: DeepState показал новый прорыв врага

Кравцев Сергей
В ночь на 15 октября аналитический проект DeepState сообщил об оккупации россиянами трех населенных пунктов в Донецкой области, речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, находящихся на Новопавловском направлении.
Наступление России. Фото: DeepState
Вечером 14 октября DeepState сообщал, что "враг занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара".
