Война с Россией Оккупация продолжается: DeepState показал новый прорыв врага
Оккупация продолжается: DeepState показал новый прорыв врага

DeepState зафиксировал, что россияне оккупировали сразу три населенных пункта в Донецкой области

15 октября 2025, 06:42
Автор:
Кравцев Сергей

В ночь на 15 октября аналитический проект DeepState сообщил об оккупации россиянами трех населенных пунктов в Донецкой области, речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, находящихся на Новопавловском направлении.

Оккупация продолжается: DeepState показал новый прорыв врага

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки", – говорится в сообщении DeepState.

Вечером 14 октября DeepState сообщал, что "враг занял выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара".

"Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но так как враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в мониторинговом аналитическом канале "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.

"По уточненным данным около 12 часов было не четыре, а по меньшей мере семь бронированных бронемашин. Уже около 15 часов произошла еще одна атака — снова семь ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил два танка. Таким образом по меньшей мере 16 ВВТ, шесть мотоциклов было задействовано в штурмовых действиях", — сообщили аналитики.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22618
