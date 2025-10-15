Окупація продовжується: DeepState показав новий прорив ворога

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У ніч на 15 жовтня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів на Донеччині, йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.
Наступ Росії. Фото: DeepState
Увечері 14 жовтня DeepState повідомляв, що "ворог зайняв виступ у районі Мирного, Перебудови та Комара".
Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у моніторинговому аналітичному каналі "DeepState".
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.