Окупація продовжується: DeepState показав новий прорив ворога

У ніч на 15 жовтня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів на Донеччині, йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки", – йдеться у повідомленні DeepState.

Увечері 14 жовтня DeepState повідомляв, що "ворог зайняв виступ у районі Мирного, Перебудови та Комара".

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції", — зазначають аналітики.

"За уточненими даними близько 12 години було не чотири, а щонайменше сім броньових бронемашин. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака — знову сім ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив два танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, шість мотоциклів було залучено в штурмових діях”, — повідомили у DeepState.



