Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупація продовжується: DeepState показав новий прорив ворога
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупація продовжується: DeepState показав новий прорив ворога

DeepState зафіксував, що росіяни окупували одразу три населені пункти в Донецькій області

15 жовтня 2025, 06:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 15 жовтня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів на Донеччині, йдеться про Перебудову, Комар та Мирне, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.

Окупація продовжується: DeepState показав новий прорив ворога

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки", – йдеться у повідомленні DeepState.

Увечері 14 жовтня DeepState повідомляв, що "ворог зайняв виступ у районі Мирного, Перебудови та Комара".

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції", — зазначають аналітики.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у моніторинговому аналітичному каналі "DeepState".

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.

"За уточненими даними близько 12 години було не чотири, а щонайменше сім броньових бронемашин. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака — знову сім ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив два танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, шість мотоциклів було залучено в штурмових діях”, — повідомили у DeepState.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22618
