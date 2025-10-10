Десант РФ пошел в наступление на Донетчине: в DeepState раскрыли детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Специалисты также отмечают, что дополнительной проблемой является высадка десанта. Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты.
Стоит заметить, что на днях российские захватнические войска провели несколько штурмов на Владимировку. В DeepState информировали, что украинские бойцы активно уничтожают захватчиков.
