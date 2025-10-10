Десант РФ пошел в наступление на Донетчине: в DeepState раскрыли детали

Российские войска сумели высадить крупный десант на Владимировку в Донецкой области. Механизированные атаки и штурмовые действия оккупантов на населенный пункт продолжаются и сейчас. Ситуация остается очень сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре аналитики проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"По уточненным данным около 12 часов было не четыре, а по меньшей мере семь бронированных бронемашин. Уже около 15 часов произошла еще одна атака — снова семь ББМ, а уже после 17 часов в направлении села враг отправил два танка. Таким образом по меньшей мере 16 ВВТ, шесть мотоциклов было задействовано в штурмовых действиях", — сообщили аналитики.

Специалисты также отмечают, что дополнительной проблемой является высадка десанта. Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты.

"Ситуация остается сложной. Противник будет по максимуму пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий", — добавили в DeepState.

Стоит заметить, что на днях российские захватнические войска провели несколько штурмов на Владимировку. В DeepState информировали, что украинские бойцы активно уничтожают захватчиков.

