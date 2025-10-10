Десант РФ пішов у наступ на Донеччині: у DeepState розкрили деталі

Російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"За уточненими даними близько 12 години було не чотири, а щонайменше сім броньових бронемашин. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака — знову сім ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив два танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, шість мотоциклів було залучено в штурмових діях”, — повідомили у DeepState.

Фахівці також зазначають, що додатковою проблемою є висаджування десанту. Росіяни завели у село від 50 до 75 людей піхоти.

"Ситуація залишається складною. Противник максимально намагатиметься скористатися погіршенням погодних умов", — додали в DeepState.

Варто зауважити, що цими днями російські загарбницькі війська провели кілька штурмів на Володимирівку. У DeepState інформували, що українські бійці активно знищують загарбників.

