Десант РФ пішов у наступ на Донеччині: у DeepState розкрили деталі

Кравцев Сергей
Російські війська зуміли висадити великий десант на Володимирівку на Донеччині. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт продовжуються і зараз. Ситуація залишається дуже складною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в огляді аналітики проекту DeepState.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Фахівці також зазначають, що додатковою проблемою є висаджування десанту. Росіяни завели у село від 50 до 75 людей піхоти.
Варто зауважити, що цими днями російські загарбницькі війська провели кілька штурмів на Володимирівку. У DeepState інформували, що українські бійці активно знищують загарбників.
