Прорыв на Днепропетровщину продолжается: в DeepState подтвердили новую оккупацию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", мониторинговый аналитический канал DeepState сообщил, что российская оккупационная армия атаковала село Малиевка Днепропетровской области.
Наступление России. Фото: DeepState
Отметим, 6 октября сообщалось, что противник имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Аналитики DeepState сообщали, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.
В то же время в отчете Института изучения войны говорилось, что российские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.
Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам приходится убегать: в DeepState показали, откуда удалось выбить врага.
Ранее "Комментарии" писали — продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".
Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%.
Аналитики указывают, что больше всего потери территории было на Новопавловском направлении – 53% от всех захваченных кв км.