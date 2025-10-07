logo

Прорыв на Днепропетровщину продолжается: в DeepState подтвердили новую оккупацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Прорыв на Днепропетровщину продолжается: в DeepState подтвердили новую оккупацию

В DeepState зафиксировали, что российские войска оккупировали Малиевку на Днепропетровщине

7 октября 2025, 06:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", мониторинговый аналитический канал DeepState сообщил, что российская оккупационная армия атаковала село Малиевка Днепропетровской области.

Прорыв на Днепропетровщину продолжается: в DeepState подтвердили новую оккупацию

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, 6 октября сообщалось, что противник имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Аналитики DeepState сообщали, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом", — отмечали аналитики. 

В то же время в отчете Института изучения войны говорилось, что российские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам приходится убегать: в DeepState показали, откуда удалось выбить врага.

Ранее "Комментарии" писали — продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".

Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%. 

Аналитики указывают, что больше всего потери территории было на Новопавловском направлении – 53% от всех захваченных кв км.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22586
