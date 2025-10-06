Россияне прорвали оборону сразу в четырех населенных пунктах: подробности от DeepState

Противник имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", аналитики DeepState сообщают, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом", — отмечают аналитики.

В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что российские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

"Российские войска провели наступательные операции к востоку от Константиновки вблизи Предтечина и Александро-Шулитного; на юго-восток от Константиновки вблизи Торецка; к югу от Константиновки вблизи Щербиновки, Плещеевки и Иванополья; к югу от Дружковки вблизи Русиного Яра и Полтавки; и на юго-запад от Дружковки вблизи Владимировки", — отмечают в ISW.

В то же время ВСУ недавно имели продвижение вдоль железной дороги к северу от Ямполя (к юго-востоку от Лимана).

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники зачистили от российских захватчиков еще один населенный пункт Донецкой области. Речь идет о селе Новое Шахово, что находится в Покровском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".

Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%.



