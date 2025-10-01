logo

BTC/USD

116293

ETH/USD

4282.25

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина что-то пошло не так: в DeepState раскрыли детали продвижения РФ в сентябре
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина что-то пошло не так: в DeepState раскрыли детали продвижения РФ в сентябре

Аналитики DeepState отмечают, что темпы продвижения россиян в сентябре упали почти вдвое

1 октября 2025, 13:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".

У Путина что-то пошло не так: в DeepState раскрыли детали продвижения РФ в сентябре

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%.

Аналитики указывают, что больше всего потери территории было на Новопавловском направлении – 53% от всех захваченных кв км.

"Новопавловский – главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение", — пишут в DeepState.

Относительно Покровского направления, аналитики указывают, что оборона там остается эффективной, поскольку "цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский сделал заявление о контрнаступлении: из какого направления ждать хороших новостей.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитету и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана по дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины. Об этом говорится в видеообращении президента Молдовы, которое опубликовано на официальной странице Маи Санду в Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22548
Теги:

Новости

Все новости