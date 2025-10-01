У Путина что-то пошло не так: в DeepState раскрыли детали продвижения РФ в сентябре

Продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%.

Аналитики указывают, что больше всего потери территории было на Новопавловском направлении – 53% от всех захваченных кв км.

"Новопавловский – главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение", — пишут в DeepState.

Относительно Покровского направления, аналитики указывают, что оборона там остается эффективной, поскольку "цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности".

