Зеленский сделал заявление о контрнаступлении: из какого направления ждать хороших новостей

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к украинскому народу раскрыл детали о ходе Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, с начала операции украинским войскам удалось освободить уже более 174 кв. км и более чем 194 кв. км были очищены от российских диверсантов.
Президент сообщил, что российские потери только в рамках этой операции – почти 3200, и большинство – безвозвратные.
По словам Владимира Зеленского, были на Ставке доклады по ситуации в Купянске, в приграничье Харьковщины, по районам на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
