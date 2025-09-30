Зеленский сделал заявление о контрнаступлении: из какого направления ждать хороших новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к украинскому народу раскрыл детали о ходе Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Отдельно говорили с военными по оперативной ситуации, был доклад главкома (на Ставке верховного главнокомандующего – ред.). Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Я хочу поблагодарить все наши задействованные подразделения за эффективность", – высказался президент.

По его словам, с начала операции украинским войскам удалось освободить уже более 174 кв. км и более чем 194 кв. км были очищены от российских диверсантов.

Президент сообщил, что российские потери только в рамках этой операции – почти 3200, и большинство – безвозвратные.

По словам Владимира Зеленского, были на Ставке доклады по ситуации в Купянске, в приграничье Харьковщины, по районам на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

"И непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций. Спасибо вам за это", – отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский отреагировал на "очень хорошее" предложение Лукашенко закончить войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое. Евроинтеграционный процесс продолжается. Такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.