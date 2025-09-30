Зеленський зробив заяву про контрнаступ: з якого напрямку чекати хороших новин

Президент України Володимир Зеленський у ході традиційного відеозвернення до українського народу розкрив деталі про хід Добропільської контрнаступної операції у Донецькій області.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Особливо говорили з військовими щодо оперативної ситуації, була доповідь головкому (на Ставці верховного головнокомандувача – ред.). Добропільська контрнаступна операція триває. Я хочу подякувати всім задіяним підрозділам за ефективність", – висловився президент.

За його словами, від початку операції українським військам вдалося звільнити вже понад 174 кв. км та більш ніж 194 кв. км було очищено від російських диверсантів.

Президент повідомив, що російські втрати лише в рамках цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні.

За словами Володимира Зеленського, були на Ставці доповіді щодо ситуації у Куп'янську, у прикордонні Харківщини, по районах на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

"І непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять все необхідне для захисту позицій. Дякую вам за це", – наголосив президент.

