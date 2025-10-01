У Путіна щось пішло не так: у DeepState розкрили деталі просування РФ у вересні

Просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.

Аналітики вказують, що найбільше втрати території було на Новопавлівському напрямку – 53% від усіх захоплених кв км.

"Новопавлівський – головний проблемний відрізок. Де кількість просувань значно більша, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення", — пишуть у DeepState.

Щодо Покровського спрямування, аналітики вказують, що оборона там залишається ефективною, оскільки "ціна кожного метра тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати у посадках та у місті — різні рівні складності".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський зробив заяву про контрнаступ: з якого напрямку чекати на хороші новини.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Молдови Травня Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану щодо дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення до Одеської області України. Про це йдеться у відеозверненні президента Молдови, яке опубліковано на офіційній сторінці Маї Санду у Facebook.