Россия вновь может начать наступление на Одесскую область: что известно
Россия вновь может начать наступление на Одесскую область: что известно

Президент Молдовы Санду считает, что Россия может превратить Молдову в плацдарм для атаки на Одесскую область

23 сентября 2025, 06:53 comments1011
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитету и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана по дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины. Об этом говорится в видеообращении президента Молдовы, которое опубликовано на официальной странице Маи Санду в Facebook.

Россия вновь может начать наступление на Одесскую область: что известно

Наступление России на Одесскую область. Фото: из открытых источников

"Сегодня я со всей уверенностью говорю вам, что суверенитет, независимость, территориальная целостность и европейское будущее нашей страны находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом", – отметила президент Молдовы.

По ее словам, люди ежедневно подвергаются "интоксикации десятками лживых сообщений", а "сотни людей получают деньги за то, чтобы провоцировать хаос, насилие и запугивать общество".

Санду обозначила катастрофические последствия, которые ждут страну в случае успеха российского плана.

Она отметила, если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут немедленными, и они угрожают нашей стране и всему региону. Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто.

Читайте также на портале "Комментарии" — Санду готовит силовую операцию в Приднестровье: что известно.




Источник: https://www.facebook.com/share/v/1LXX1GBt6Y/
