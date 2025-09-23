Росія знову може розпочати наступ на Одеську область: що відомо

Президент Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану щодо дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення до Одеської області України. Про це йдеться у відеозверненні президента Молдови, яке опубліковано на офіційній сторінці Маї Санду у Facebook.

Наступ Росії на Одеську область. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні я з усією впевненістю говорю вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра і за кордоном", — зазначила президент Молдови.

За її словами, люди щодня зазнають "інтоксикації десятками брехливих повідомлень", а "сотні людей отримують гроші за те, щоб провокувати хаос, насильство та залякувати суспільство".

Санду позначила катастрофічні наслідки, які чекають на країну у разі успіху російського плану.

Вона наголосила, якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними, і вони загрожують нашій країні та всьому регіону. Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні із Молдовою. Свобода пересування може закінчитись, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано. Такими є їхні плани, і вони про це заявляють відкрито.

