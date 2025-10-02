Россиянам приходится убегать: в DeepState показали, откуда удалось выбить врага

Украинские защитники зачистили от российских захватчиков еще один населенный пункт Донецкой области. Речь идет о селе Новое Шахово, что находится в Покровском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что украинские воины также отбросили российских оккупантов вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя.

В то же время противник продвинулся на некоторых участках фронта.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки и в Полтавке", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.

Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".

Аналитики отмечают, россияне смогли захватить 259 кв км – меньше всего, начиная с мая. Враг в прошлом месяце оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц Россия сумела занять 0.04% от всей площади стране и теперь общий показатель составляет 19.04%.



