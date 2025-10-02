logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіянам доводиться тікати: у DeepState показали, звідки вдалося вибити ворога
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіянам доводиться тікати: у DeepState показали, звідки вдалося вибити ворога

За даними DeepState, Сили оборони зачистили від окупантів населений пункт на Донеччині

2 жовтня 2025, 07:20 comments1305
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники зачистили від російських загарбників ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нове Шахове, що знаходиться в Покровському районі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує моніторинговий аналітичний проект DeepState.

Росіянам доводиться тікати: у DeepState показали, звідки вдалося вибити ворога

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні наголошується, що українські воїни також відкинули російських окупантів поблизу Миканорівки та Золотого Колодяза.

У той самий час противник просунувся деяких ділянках фронту.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки та в Полтавці", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України розрізали так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. Минулої доби українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території. Радиючу заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

Головком додав, що українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних втрат ворогу. Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулися від 100 м до 1400 м. У ході боїв було ліквідовано 52 російські загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 людей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".

Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22556
