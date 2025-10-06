logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни прорвали оборону одразу у чотирьох населених пунктах: подробиці від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни прорвали оборону одразу у чотирьох населених пунктах: подробиці від DeepState

Противник має успіхи у Донецькій області

6 жовтня 2025, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Противник має певні успіхи на території Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", аналітики DeepState повідомляють, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

Росіяни прорвали оборону одразу у чотирьох населених пунктах: подробиці від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому", — зазначають аналітики.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка.

"Російські війська провели наступальні операції на схід від Костянтинівки поблизу Предтечина та Олександро-Шулитного; на південний схід від Костянтинівки поблизу Торецька; на південь від Костянтинівки поблизу Щербинівки, Плещіївки та Іванопілля; на південь від Дружківки поблизу Русиного Яру та Полтавки; та на південний захід від Дружківки поблизу Володимирівки", — зазначають у ISW.

Водночас ЗСУ нещодавно мали просування вздовж залізниці на північ від Ямполя (на південний схід від Лиману).

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники зачистили від російських загарбників ще один населений пункт Донецької області. Йдеться про село Нове Шахове, що знаходиться в Покровському районі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий аналітичний проект DeepState .

Також видання "Коментарі" повідомляло – просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".

Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22575
