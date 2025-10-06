Росіяни прорвали оборону одразу у чотирьох населених пунктах: подробиці від DeepState

Противник має певні успіхи на території Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", аналітики DeepState повідомляють, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому", — зазначають аналітики.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка.

"Російські війська провели наступальні операції на схід від Костянтинівки поблизу Предтечина та Олександро-Шулитного; на південний схід від Костянтинівки поблизу Торецька; на південь від Костянтинівки поблизу Щербинівки, Плещіївки та Іванопілля; на південь від Дружківки поблизу Русиного Яру та Полтавки; та на південний захід від Дружківки поблизу Володимирівки", — зазначають у ISW.

Водночас ЗСУ нещодавно мали просування вздовж залізниці на північ від Ямполя (на південний схід від Лиману).

Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.



