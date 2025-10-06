Росіяни прорвали оборону одразу у чотирьох населених пунктах: подробиці від DeepState

Рубрики
Кравцев Сергей
Противник має певні успіхи на території Донецької області. Як повідомляє портал "Коментарі", аналітики DeepState повідомляють, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка.
Водночас ЗСУ нещодавно мали просування вздовж залізниці на північ від Ямполя (на південний схід від Лиману).
Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.