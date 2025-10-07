Прорив на Дніпропетровщину триває: у DeepState підтвердили нову окупацію

Як повідомляє портал "Коментарі", моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", – йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначимо, що 6 жовтня повідомлялося, що противник має певні успіхи на території Донецької області. Аналітики DeepState повідомляли, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольговського, Вишневого та в Терновому", — зазначали аналітики.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіянам доводиться тікати: у DeepState показали, звідки вдалося вибити ворога.

Раніше "Коментарі" писали – просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".

Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.

Аналітики вказують, що найбільше втрати території було на Новопавлівському напрямку — 53% від захоплених кв км.



