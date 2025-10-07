Прорив на Дніпропетровщину триває: у DeepState підтвердили нову окупацію

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Як повідомляє портал "Коментарі", моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.
Наступ Росії. Фото: DeepState
Зазначимо, що 6 жовтня повідомлялося, що противник має певні успіхи на території Донецької області. Аналітики DeepState повідомляли, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.
Водночас у звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що російські війська просунулися на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка.
Також видання "Коментарі" повідомляло – росіянам доводиться тікати: у DeepState показали, звідки вдалося вибити ворога.
Раніше "Коментарі" писали – просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".
Аналітики зазначають, що росіяни змогли захопити 259 кв км – найменше, починаючи з травня. Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць Росія зуміла зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.
Аналітики вказують, що найбільше втрати території було на Новопавлівському напрямку — 53% від захоплених кв км.