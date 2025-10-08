Российские захватнические войска смогли продвинуться в Сумской и Запорожской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Специалисты отметили, что захватчики имели успех вблизи шести населенных пунктов.

В частности, обновленная карта свидетельствует, что в Сумской области враг имеет успех вблизи села Новониколаевка.

Также в Запорожской области оккупантам удалось пройти вперед возле пяти сел: Новоивановка, Охотничье, Малиновка, Вишневое и в Полтавка.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ перекрыли дронами все российские наземные линии связи и пути снабжения, в том числе воды, российским подразделениям, которые удерживают захваченные приграничные села в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете

Американские аналитики подтвердили, что российские оккупационные войска 7 октября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с Северной группировкой войск, заявил, что российские подразделения, удерживающие позиции в селе Юнаковка, не получали воды в течение восьми дней и вынуждены собирать дождевую воду из-за перекрытия украинскими беспилотниками всех российских наземных линий связи и путей снабжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — реальность заключается в том, что война в Украине закончится не скоро. Это не очень хорошая новость, но ее нужно принять. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.



