Війна з Росією РФ просунулася відразу у двох областях: у DeepState розкрили подробиці
РФ просунулася відразу у двох областях: у DeepState розкрили подробиці

РФ має успіх на Сумщині та Запоріжжі

8 жовтня 2025, 07:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська змогли просунутися у Сумській та Запорізькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомили аналітики українського моніторингового проекту DeepState.

РФ просунулася відразу у двох областях: у DeepState розкрили подробиці

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Фахівці наголосили, що загарбники мали успіх поблизу шести населених пунктів.

Зокрема, оновлена карта свідчить, що на Сумщині ворог має успіх поблизу села Новомиколаївка.

Також у Запорізькій області окупантам вдалося пройти вперед біля п'яти сіл: Новоіванівка, Мисливське, Малинівка, Вишневе та Полтавка.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, у тому числі води, російським підрозділам, які утримують захоплені прикордонні села в Сумській області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті

Американські аналітики підтвердили, що російські окупаційні війська 7 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Зазначається, що так званий російський "військор", пов'язаний із Північним угрупуванням військ, заявив, що російські підрозділи, які утримують позиції в селі Юнаківка, не отримували води протягом восьми днів і змушені збирати дощову воду через перекриття українськими безпілотниками всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — реальність полягає в тому, що війна в Україні закінчиться не скоро. Це не дуже хороша новина, але її потрібно ухвалити. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News зробив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган.




