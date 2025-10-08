РФ просунулася відразу у двох областях: у DeepState розкрили подробиці

Російські загарбницькі війська змогли просунутися у Сумській та Запорізькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомили аналітики українського моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Фахівці наголосили, що загарбники мали успіх поблизу шести населених пунктів.

Зокрема, оновлена карта свідчить, що на Сумщині ворог має успіх поблизу села Новомиколаївка.

Також у Запорізькій області окупантам вдалося пройти вперед біля п'яти сіл: Новоіванівка, Мисливське, Малинівка, Вишневе та Полтавка.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, у тому числі води, російським підрозділам, які утримують захоплені прикордонні села в Сумській області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті

Американські аналітики підтвердили, що російські окупаційні війська 7 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Зазначається, що так званий російський "військор", пов'язаний із Північним угрупуванням військ, заявив, що російські підрозділи, які утримують позиції в селі Юнаківка, не отримували води протягом восьми днів і змушені збирати дощову воду через перекриття українськими безпілотниками всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання.

