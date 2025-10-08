logo

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, где россияне вынуждены пить дождевую воду, лишь бы не потерять занятые позиции
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, где россияне вынуждены пить дождевую воду, лишь бы не потерять занятые позиции

В ISW отметили, что российские подразделения, удерживающие позиции в Юнаковке на Сумщине, не получали воды в течение восьми дней

8 октября 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ВСУ перекрыли дронами все российские наземные линии связи и пути снабжения, в том числе воды, российским подразделениям, которые удерживают захваченные приграничные села в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, где россияне вынуждены пить дождевую воду, лишь бы не потерять занятые позиции

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики подтвердили, что российские оккупационные войска 7 октября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с Северной группировкой войск, заявил, что российские подразделения, удерживающие позиции в селе Юнаковка, не получали воды в течение восьми дней и вынуждены собирать дождевую воду из-за перекрытия украинскими беспилотниками всех российских наземных линий связи и путей снабжения.

"Военкор" опроверг утверждение о том, что российские войска захватили Юнаковку. А также рассказал, что военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров, которые не имеют боевого опыта, предпочитают оставаться в тыловых штабах в 20 километрах за линией соприкосновения и отказываются эвакуировать раненых и убитых.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что в течение недели подразделения группировки российских войск "Север" продвинулись в глубь обороны ВСУ и смогли захватить поселок Юнаковка в Сумской области.

Еще в июне, во время активных боев в Сумской области эксперты заявляли, что оккупация Юнаковки может быть опасна непосредственно для самого областного центра Сумы.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что Юнаковка была основной целью врага.

В США рассказали, где россияне вынуждены пить дождевую воду, лишь бы не потерять занятые позиции - фото 2




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-26-2025
