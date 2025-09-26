Министерство обороны РФ заявило, что в течение недели подразделения группировки российских войск "Север" продвинулись в глубь обороны ВСУ и смогли захватить поселок Юнаковка в Сумской области.

Россияне заявили об оккупации Юнаковки: как растет опасность для города Сумы

Еще в июне, во время активных боев в Сумской области эксперты заявляли, что оккупация Юнаковки может быть опасна непосредственно для самого областного центра Сумы.

"По тем направлениям, где враг пытается продвинуться, наверное, две такие ключевые точки — это Юнаковка и Хотинь, до которой планировали дойти российские захватчики, ну, собственно, захватить эти территории, потому что тогда, конечно, что угроза для города Сумы растет. Это в том числе, если враг сможет подтянуть и артиллерийские средства, и, собственно, угроза применения беспилотных летательных аппаратов для областного центра, конечно, растет", — отмечал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что Юнаковка была основной целью врага.

"Их основная цель сейчас — это Юнаковка. Потому что это большое село, в котором есть огромное количество целых домов — это те места, где они могут накапливаться, могут держать оборону и откуда они могут идти дальше. Пока какой-то угрозы, что они смогут зайти и закрепиться в Юнаковке, нет. в Курской области, и он держится и делает очень важное дело. А вторая цель — это зайти в Юнаковку, из Юнаковки пытается двигаться дальше в сторону города Сумы", — рассказывал "Суспильному" в июне Павел Нарожный.

От Юнаковки до Сум — 28,5 километра, а от оккупированной Локни до Юнаковки остается чуть больше трех.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в августе этого года российское военное командование начало передислокацию части подразделений из второстепенных участков фронта, в том числе из Сумской и Херсонской областей, к востоку Украины.