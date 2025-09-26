Путін готується до нового ривка: куди перекидає війська від Сум та Хернсонщини

Російське командування перегруповує сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Однак окупантам не вистачає сил та засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, військове командування РФ перегруповує сили для проведення кількох операцій оперативного рівня на лінії фронту – на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Ці дії відбуваються у рамках ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.

"Багато з цих російських зусиль не є взаємодоповнювальними, оскільки сили, призначені на одну ділянку фронту, не проводять наступальних операцій таким чином, щоб підтримувати наступальні операції на іншій ділянці", — зазначають в ISW.

У серпні цього року російське військове командування розпочало передислокацію частини підрозділів із другорядних ділянок фронту, зокрема із Сумської та Херсонської областей, на схід України. Основний акцент зроблено на південному Донецькому та Гуляйпільському напрямах. Крім того, окупанти формують оперативні резерви.

Аналітики зазначають, що рішення Москви перекидати сили з Лиманського спрямування до резерву на Херсонщині, а з Херсонського – до резерву на Лиманському напрямку виглядає нетиповим. Це особливо дивує з огляду на те, що головна увага росіян зараз зосереджена на наступальних діях у Донецькій області, зокрема в районах між Костянтинівкою та Покровськом.

Експерти звертають увагу, що РФ перекинула ВДВ і щодо елітні підрозділи морської піхоти до цього району. Частина вже брала участь у бойових діях. Зокрема, підрозділи 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) та 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти (Тихоокеанський флот) вступили в бої поблизу Полтавки після передислокації з північної Сумської області, а 336-а бригада морської піхоти. з Новопавлівського напрямку.

Крім того, російське командування тримає підрозділи 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот) у резерві в тилу району Добропілля після перекидання з Херсонщини. Проте повідомляється, що деякі підрозділи цієї бригади продовжують діяти на Херсонському напрямку, що свідчить про їхнє поділ по всьому фронту.

