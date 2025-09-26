Путин готовится к новому рывку: куда перебрасывает войска от Сум и Херсонщины

Рубрики
Кравцев Сергей
Российское командование перегруппировывает силы для подготовки к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта. Однако оккупантам не хватает сил и средств, необходимых для одновременного проведения этих операций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW отмечают, военное командование РФ перегруппировывает силы для проведения нескольких операций оперативного уровня на линии фронта — на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях. Эти действия происходят в рамках более широкого стратегического плана России на 2025 год.
В августе этого года российское военное командование начало передислокацию части подразделений со второстепенных участков фронта, в частности из Сумской и Херсонской областей, на восток Украины. Основной акцент сделан на южное Донецкое и Гуляйпольское направления. Кроме того, оккупанты формируют оперативные резервы.
Аналитики отмечают, что решение Москвы перебрасывать силы с Лиманского направления в резерв на Херсонщине, а с Херсонского — в резерв на Лиманском направлении выглядит нетипичным. Это особенно удивляет, учитывая то, что главное внимание россиян сейчас сосредоточено на наступательных действиях в Донецкой области, в частности в районах между Константиновкой и Покровском.
Эксперты обращают внимание, что РФ перебросила ВДВ и относительно элитные подразделения морской пехоты в этот район. Часть из них уже участвовала в боевых действиях. В частности, подразделения 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) и 40-й и 155-й бригад морской пехоты (Тихоокеанский флот) вступили в бои вблизи Полтавки после передислокации из северной Сумской области, а 336-я бригада морской пехоты (Балтийский флот) воюет возле Нового Шахова после переброски с Новопавловского направления.
Кроме того, российское командование держит подразделения 61-й бригады морской пехоты (Северный флот) в резерве в тылу района Доброполье после переброски с Херсонщины. Однако сообщается, что некоторые подразделения этой бригады продолжают действовать на Херсонском направлении, что свидетельствует об их разделении по всему фронту.
