Міністерство оборони РФ заявило, що протягом тижня підрозділи угруповання російських військ "Північ" просунулися у глибиу оборони ЗСУ та змогли захопити селище Юнаківка на Сумщині.

Росіяни заявили про окупацію Юнаківки: як зростає небезпека для міста Суми

Ще у червні, під час активних боїв на Сумщині експерти заявляли, що окупація Юнаківки може бути небезпечна безпосередньо для самого обласного центру Суми.

"По тих напрямках, де ворог намагається просунутися, напевно, дві такі ключові точки — це Юнаківка і Хотінь, до якої планували дійти російські загарбники, ну, власне, захопити ці території, бо тоді, звісно, що загроза для міста Суми зростає. Це в тому числі, якщо ворог зможе підтягнути і артилерійські засоби, та й, власне, загроза від застосування безпілотних літальних апаратів для обласного центра, звісно, зростає", — зазначав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Військовий експерт Павло Нарожний наголошував, що Юнаківка була основною ціллю ворога.

"Їхня основна ціль зараз — це Юнаківка. Тому що це велике село, в якому є величезна кількість цілих будинків — це ті місця, де вони можуть накопичуватися, можуть тримати оборону і звідки вони можуть іти далі. Поки що якоїсь загрози, що вони зможуть зайти і закріпитися в Юнаківкці, немає. Їхня ціль очевидна — це обрізати логістику для нашого плацдарму, який досі є в Курській області, і він тримається й робить дуже важливу справу. А друга ціль — це зайти в Юнаківку, з Юнаківки робить спроби рухатись далі в бік міста Суми", — розповідав "Суспільному в червні Павло Нарожний.

Від Юнаківки до Сум — 28,5 кілометра, а від окупованої Локні до Юнаківки залишається трохи більше ніж три.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у серпні цього року російське військове командування розпочало передислокацію частини підрозділів із другорядних ділянок фронту, зокрема із Сумської та Херсонської областей, на схід України.