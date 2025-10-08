logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США розповіли, де росіяни змушені пити дощову воду, аби не втратити зайняті позиції
commentss НОВИНИ Всі новини

У США розповіли, де росіяни змушені пити дощову воду, аби не втратити зайняті позиції

В ISW зазначили, що російські підрозділи, які утримують позиції в Юнаківці на Сумщині, не отримували води протягом восьми днів

8 жовтня 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, у тому числі води, російським підрозділам, які утримують захоплені прикордонні села у Сумській області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США розповіли, де росіяни змушені пити дощову воду, аби не втратити зайняті позиції

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики підтвердили, що російські окупаційні війська 7 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Зазначається, що так званий російський "воєнкор", пов'язаний із Північним угрупуванням військ, заявив, що російські підрозділи, які утримують позиції у селі Юнаківка, не отримували води протягом восьми днів і змушені збирати дощову воду через перекриття українськими безпілотниками всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання.

"Воєнкор" спростував твердження про те, що російські війська захопили Юнаківку. А також розповів, що військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів, які не мають бойового досвіду, вважають за краще залишатися в тилових штабах за 20 кілометрів за лінією дотику і відмовляються евакуювати поранених та вбитих.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило, що протягом тижня підрозділи угрупування російських військ "Північ" просунулися вглиб оборони ЗСУ і змогли захопити селище Юнаківка в Сумській області.

Ще в червні, під час активних боїв у Сумській області експерти заявляли, що окупація Юнаківки може бути небезпечною безпосередньо для самого обласного центру Суми.

Читайте також на порталі "Коментарі" – український військовий експерт Павло Нарожний наголошував, що Юнаківка була основною метою ворога.

У США розповіли, де росіяни змушені пити дощову воду, аби не втратити зайняті позиції - фото 2




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-26-2025
