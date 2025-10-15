logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия возобновила механизированные штурмы: в США рассказали, что задумал враг
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия возобновила механизированные штурмы: в США рассказали, что задумал враг

Чаще всего враг задействует бронетехнику в Донецкой области

15 октября 2025, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

В течение последних двух недель российское командование активно задействует механизированные штурмы в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия возобновила механизированные штурмы: в США рассказали, что задумал враг

Российские танки. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что российские войска в 2025 году преимущественно не проводили усиленных механизированных штурмов. Вместо этого они использовали небольшие пехотные группы для инфильтрации и медленного продвижения по всей линии фронта. Отмечается, что последний раз большой механизированный штурм был зафиксирован в апреле этого года на западе Запорожской области.

В последние же недели стало больше механизированных штурмов, которые россияне проводят в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.

По оценке ISW, российские войска проводят механизированные атаки в основном во время дождливой и туманной погоды, которая затрудняет использование беспилотников Силами обороны Украины. Соответствующие погоде условия были как раз в дни, когда россияне совершили упомянутые механизированные штурмы, — 6, 9 и 13 октября.

Ранее, напомнили аналитики, украинские источники уже рассказывали, как российские войска используют погоду. Так, OSINT-аналитик на X сообщал, что оккупанты ранее успели построить "мост" через реку в направлении Лимана, пока была ветреная погода, и украинские беспилотники были менее активны.

В ISW предположили, что российские войска могут вернуться к проведению механизированных наступлений в районах, где их пехота испытывает трудности с продвижением.

Читайте также на портале "Комментарии" - глава немецкой разведки предупредил о дальнейших планах Путина.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-14-2025/
