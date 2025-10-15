Росія відновила механізовані штурми: у США розповіли, що задумав ворог

Протягом останніх двох тижнів російське командування активно задіяло механізовані штурми у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські танки. Фото: із відкритих джерел

Аналітики нагадали, що російські війська у 2025 році переважно не проводили посилених механізованих штурмів. Натомість вони використовували невеликі піхотні групи для інфільтрації та повільного просування по всій лінії фронту. Зазначається, що востаннє великий механізований штурм було зафіксовано у квітні цього року на заході Запорізької області.

В останні ж тижні побільшало механізованих штурмів, які росіяни проводять у районах Костянтинівки-Дружківки та Добропілля Донецької області.

За оцінкою ISW, російські війська проводять механізовані атаки переважно під час дощової та туманної погоди, яка ускладнює використання безпілотників Силами оборони України. Відповідні погодні умови були якраз у дні, коли росіяни здійснили згадані механізовані штурми, — 6, 9 та 13 жовтня.

Раніше, нагадали аналітики, українські джерела вже розповідали, як російські війська використовують погоду. Так, OSINT-аналітик на X повідомляв, що окупанти раніше встигли побудувати "міст" через річку у напрямку Лимана, доки була вітряна погода, і українські безпілотники були менш активними.

В ISW припустили, що російські війська можуть повернутися до проведення механізованих наступів у районах, де їхня піхота зазнає труднощів із просуванням.

