РФ вновь продавливает оборону сразу в двух областях: детали от DeepState

Мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск на фронте – в частности, в Запорожской и Донецкой областях.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По данным карты DeepState, оккупанты незначительно продвинулись вблизи Новоивановки в Запорожской области и вблизи Торского и в Покровске Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске" – говорится в сообщении DeepState.

Аналитики напомнили, что российские войска в 2025 году преимущественно не проводили усиленных механизированных штурмов. Вместо этого они использовали небольшие пехотные группы для инфильтрации и медленного продвижения по всей линии фронта.

Отмечается, что последний раз большой механизированный штурм был зафиксирован в апреле этого года на западе Запорожской области. В последние же недели стало больше механизированных штурмов, которые россияне проводят в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.



