Главная Новости Общество Война с Россией РФ вновь продавливает оборону сразу в двух областях: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ вновь продавливает оборону сразу в двух областях: детали от DeepState

В DeepState зафиксировали, что российские войска продвинулись на отдельных участках в Запорожской и Донецкой областях

18 октября 2025, 14:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск на фронте – в частности, в Запорожской и Донецкой областях.

По данным карты DeepState, оккупанты незначительно продвинулись вблизи Новоивановки в Запорожской области и вблизи Торского и в Покровске Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске" – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники имеют определенные успехи на фронте. Силы обороны отбросили оккупационные войска РФ в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 15 октября аналитический проект DeepState сообщил об оккупации россиянами трех населенных пунктов в Донецкой области, речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, находящихся на Новопавловском направлении.

Ранее "Комментарии" писали — в течение последних двух недель российское командование активно задействует механизированные штурмы в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что российские войска в 2025 году преимущественно не проводили усиленных механизированных штурмов. Вместо этого они использовали небольшие пехотные группы для инфильтрации и медленного продвижения по всей линии фронта. 

Отмечается, что последний раз большой механизированный штурм был зафиксирован в апреле этого года на западе Запорожской области. В последние же недели стало больше механизированных штурмов, которые россияне проводят в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22633
