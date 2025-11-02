logo

BTC/USD

110935

ETH/USD

3910.22

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тревожная ситуация в Покровске: DeepState рассказали, что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожная ситуация в Покровске: DeepState рассказали, что происходит

Мониторинговый ресурс DeepState фиксирует продвижение русских сил в Покровске. Враг создает позиции, украинские войска производят зачистки.

2 ноября 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Аналитический проект DeepState сообщает об обострении ситуации в Покровске. По их данным, российские оккупанты продолжают инфильтрацию в город через оборонительные поряди Сил Обороны на юге. Продвижение врага происходит по отрезку Зверево – Шевченко – Новопавловка, а также вдоль железной дороги от Котлиного.

Тревожная ситуация в Покровске: DeepState рассказали, что происходит

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Как сообщает DeepState, зафиксировано, что россияне действуют в разных районах города, что увеличивает "серую зону" их диверсионно-разведывательной активности. В последние дни активность оккупантов растет на восточных окрестностях Покровска, в районе населенного пункта Ровно, а также на севере, где фиксируется увеличение количества пехоты.

Согласно сообщению DeepState, враг начинает оседать в городе, создавая новые позиции, в частности, наблюдательные пункты, пилотные позиции и другие укрепления. Это стало возможным благодаря обилию пехоты, которая перемещается из района в район, что усложняет процесс ее уничтожения.

В район Покровска прибыли высшее военное руководство Украины, которое взяло ситуацию под свой контроль. В настоящее время принято решение задействовать специализированные подразделения для зачистки врага, уже накопившего в городе несколько сот пехотинцев. Однако DeepState отмечает, что решений по блокированию вхождения оккупантов на юге города пока нет.

По данным мониторингового ресурса, украинские дроны ежедневно и каждую ночь работают над обнаружением и уничтожением противника. По словам аналитиков, эта работа ныне носит "бесконечный" характер. Интенсивность боев остается высокой, а ситуация – напряженной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США оценили ситуацию в Покровске и его окрестностях.

Также "Комментарии" писали, что РФ снова продавливает оборону сразу в двух областях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22687
Теги:

Новости

Все новости