Тревожная ситуация в Покровске: DeepState рассказали, что происходит

Аналитический проект DeepState сообщает об обострении ситуации в Покровске. По их данным, российские оккупанты продолжают инфильтрацию в город через оборонительные поряди Сил Обороны на юге. Продвижение врага происходит по отрезку Зверево – Шевченко – Новопавловка, а также вдоль железной дороги от Котлиного.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Как сообщает DeepState, зафиксировано, что россияне действуют в разных районах города, что увеличивает "серую зону" их диверсионно-разведывательной активности. В последние дни активность оккупантов растет на восточных окрестностях Покровска, в районе населенного пункта Ровно, а также на севере, где фиксируется увеличение количества пехоты.

Согласно сообщению DeepState, враг начинает оседать в городе, создавая новые позиции, в частности, наблюдательные пункты, пилотные позиции и другие укрепления. Это стало возможным благодаря обилию пехоты, которая перемещается из района в район, что усложняет процесс ее уничтожения.

В район Покровска прибыли высшее военное руководство Украины, которое взяло ситуацию под свой контроль. В настоящее время принято решение задействовать специализированные подразделения для зачистки врага, уже накопившего в городе несколько сот пехотинцев. Однако DeepState отмечает, что решений по блокированию вхождения оккупантов на юге города пока нет.

По данным мониторингового ресурса, украинские дроны ежедневно и каждую ночь работают над обнаружением и уничтожением противника. По словам аналитиков, эта работа ныне носит "бесконечный" характер. Интенсивность боев остается высокой, а ситуация – напряженной.

