У США оцінили ситуацію у Покровську та його околицях: що відбувається на фронті

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті проаналізував ситуацію в Покровську та навколишніх районах. Аналітики відзначають, що російські війська продовжують активні наступальні дії з метою повного захоплення міста, однак українська сторона чинить опір і проводить повітряно-штурмові операції.

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

Згідно зі звітом ISW, геолокаційні відео підтверджують просування російських сил у центральній і південно-східній частинах Покровська. За оцінками українських військових, ворог діє приблизно на 60% території міста та намагається закріпитися в сусідніх населених пунктах — Родинському та Мирнограді.

Попри це, українські сили продовжують утримувати ключові позиції, зокрема в центральній частині Родинського. Представники ЗСУ повідомляють, що ситуація на фронті залишається складною, але російські війська поки не змогли повністю перерізати українські лінії постачання.

31 жовтня українські сили провели ризиковану, але успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська. За даними 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України, у ній брали участь кілька вертольотів, включно з UH-60 Black Hawk.

Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) увійшли до районів, які раніше вважалися захопленими російськими військами. Ці зони мають стратегічне значення для української логістики на покровському напрямку.

Російське Міноборони заявило, що контратаку нібито відбито, але аналітики ISW зазначають, що сама можливість проведення такої операції в зоні, насиченій російськими безпілотниками, ставить під сумнів ефективність російської протиповітряної оборони.

Фронт у районі Покровська залишається надзвичайно динамічним. За даними ISW, російські війська частково перекинули сили з Костянтинівського напрямку після невдалого штурму 27 жовтня, щоб посилити наступ поблизу Покровська.

