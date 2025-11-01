Сирський зробив нову заяву про Покровськ: які сили працюють у місті

Оточення чи блокування Покровська та Мирнограда Донецької області, про що трубять російські пропагандисти, немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення та витіснення противника, до якої залучено, зокрема, Сили спецоперацій, СБУ, ГУР. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватись у житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", – наголосив головком.

За його словами, триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар – на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема, операторів БПС, штурмових підрозділів. Також, на моє розпорядження, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки МО України.

Олександр Сирський наголосив, що ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за спроби виконати завдання кремлівського диктатора з окупації українського Донбасу.

"Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ – тримаємо. Мирноград – тримаємо", – зазначив головнокомандувач.

Сирський зазначив, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань.

