В ВСУ ответили, что сейчас с российскими оккупантами, которые зашли в Покровск

Кравцев Сергей
Российские оккупанты, которые прорвались в Покровск, преимущественно скрываются в городской застройке. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный отметил, эти российские солдаты сейчас не могут продвигаться дальше. Они ждут подкрепления и помощи.
Офицер ВСУ добавил, что сейчас в городе проводятся очень активные мероприятия.
Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.
Как отмечается, в проведении операции принимают участие спецподразделения и авиация ГУР.
По словам источника журналистов, эти территории имеют немаловажное значение для обеспечения украинской логистики.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на распространенные российской пропагандой нарративы о якобы успешном продвижении российских войск в Покровске и окружении ВСУ, реальность такова, что украинские военные удерживают позиции в Покровске. По состоянию на сегодня ситуация в городе сложная. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.