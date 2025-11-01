logo

В ВСУ ответили, что сейчас с российскими оккупантами, которые зашли в Покровск
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ ответили, что сейчас с российскими оккупантами, которые зашли в Покровск

В Покровске продолжаются активные боевые действия

1 ноября 2025, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупанты, которые прорвались в Покровск, преимущественно скрываются в городской застройке. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

В ВСУ ответили, что сейчас с российскими оккупантами, которые зашли в Покровск

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Военный отметил, эти российские солдаты сейчас не могут продвигаться дальше. Они ждут подкрепления и помощи.

"Они понимают, куда они попали. Это мы слышим из перехватов, из того, что они пытаются передать своим основным силам. Правду они также не говорят, потому что их задача — сохранить свои жизни", — отметил Цехоцкий.

Офицер ВСУ добавил, что сейчас в городе проводятся очень активные мероприятия.

"Никто не собирается сдавать Покровск", — заверил офицер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Как отмечается, в проведении операции принимают участие спецподразделения и авиация ГУР.

"Штурмовые подразделения военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало полностью подконтрольными", — говорится в материале.

По словам источника журналистов, эти территории имеют немаловажное значение для обеспечения украинской логистики.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на распространенные российской пропагандой нарративы о якобы успешном продвижении российских войск в Покровске и окружении ВСУ, реальность такова, что украинские военные удерживают позиции в Покровске. По состоянию на сегодня ситуация в городе сложная. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.




