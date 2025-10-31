Действительно Покровск в окружении: что говорит Зеленский

Несмотря на распространенные российской пропагандой нарративы о якобы успешном продвижении российских войск в Покровске и окружении ВСУ, реальность такова, что украинские военные удерживают позиции в Покровске. По состоянию на сегодня ситуация в городе сложная. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что в Покровске нет окружения украинских военных. По его словам, ситуация на этом направлении остается сложной, однако контролируемой

"В Покровске нет окружения наших бойцов, ситуация сложная, но контролируемая", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении.

"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить", — добавил он.

Главнокомандующий акцентировал, что в таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки", — говорится в сообщении.



