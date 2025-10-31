Действительно Покровск в окружении: что говорит Зеленский

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на распространенные российской пропагандой нарративы о якобы успешном продвижении российских войск в Покровске и окружении ВСУ, реальность такова, что украинские военные удерживают позиции в Покровске. По состоянию на сегодня ситуация в городе сложная. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что в Покровске нет окружения украинских военных. По его словам, ситуация на этом направлении остается сложной, однако контролируемой
В то же время днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении.
Главнокомандующий акцентировал, что в таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов.
