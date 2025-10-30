Сырский отреагировал на заявления Путина о блокировке Покровска и Купянска

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении", — отметил Александр Сырский.

На фоне этой информации главком встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.

Сырский рассказал, что сегодня заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения. Ситуация, по его словам, сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить", — добавил он.

Главнокомандующий акцентировал, что в таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов.

"Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", — добавил он.

Главком также отметил, что военные работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.

