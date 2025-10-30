Сырский отреагировал на заявления Путина о блокировке Покровска и Купянска

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
На фоне этой информации главком встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.
Сырский рассказал, что сегодня заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения. Ситуация, по его словам, сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.
Главнокомандующий акцентировал, что в таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов.
Главком также отметил, что военные работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ.