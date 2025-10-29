logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ

Диктатор уверяет, что российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника

29 октября 2025, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ВСУ якобы заблокированы в Купянске и Покровске, и находится в окружении. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление российский диктатор Владимир Путин сделал во время общения с российскими пропагандистскими СМИ. 

Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор добавил, что российские войска якобы не против пустить в зоны окружения противника СМИ, в том числе украинские и зарубежные.

"Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении", – отметил глава Кремля.

По его словам, российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока российские оккупанты усиливают наступление на Покровск, Кремль показывает американцам карты с уже захваченным Покровском и рассказывают, как они захватили 90% востока Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. При каком условии ВСУ придется выйти из Покровска? При каких условиях город будет обречен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска предпринимают массированное наступление на востоке Украины и закрепились в стратегически важном узле – Покровске. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия пытается захватить Покровск уже два года. Этот ключевой транспортно-логистический центр обеспечивает снабжение восточного фронта и приближает Москву к контролю над всей Донецкой областью. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости