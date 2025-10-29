Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ

ВСУ якобы заблокированы в Купянске и Покровске, и находится в окружении. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление российский диктатор Владимир Путин сделал во время общения с российскими пропагандистскими СМИ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор добавил, что российские войска якобы не против пустить в зоны окружения противника СМИ, в том числе украинские и зарубежные.

"Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении", – отметил глава Кремля.

По его словам, российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.

