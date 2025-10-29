logo

commentss НОВОСТИ Все новости

РФ закрепляется в Покровске: на Западе предупредили, чем это грозит

В Покровске уже находятся около 200 российских военнослужащих

29 октября 2025, 08:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска предпринимают массированное наступление на востоке Украины и закрепились в стратегически важном узле – Покровске. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Россия пытается захватить Покровск уже два года. Этот ключевой транспортно-логистический центр обеспечивает снабжение восточного фронта и приближает Москву к контролю над всей Донецкой областью. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC. 

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Западные аналитики отмечают, в случае успеха российские войска смогут легче добраться до городов укрепленного "пояса крепостей" – Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

"Война изменилась – теперь она очень технологична. Раньше из таких котлов был путь, по которому можно было выехать, но теперь дроны контролируют все подходы – это крайне опасно. Возможно, поэтому россияне заявляют об окружении, даже если его физически нет", — приводят журналисты слова военнослужащего 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" Артема Прибыльнова.

Отмечается, что ВСУ обычно используют дроны для отражения атак, но из-за тумана и дождей обнаружить противника стало намного сложнее. Ситуация вокруг Покровска показывает, насколько высока цена продвижения линии фронта даже на несколько метров.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока российские оккупанты усиливают наступление на Покровск, Кремль показывает американцам карты с уже захваченным Покровском и рассказывают, как они захватили 90% востока Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. При каком условии ВСУ придется выйти из Покровска? При каких условиях город будет обречен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c620765wlxgo
