РФ закріплюється у Покровську: на Заході попередили, чим це загрожує

Російські загарбницькі війська роблять масований наступ на сході України та закріпилися у стратегічно важливому вузлі – Покровську. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Росія намагається захопити Покровськ вже два роки. Цей ключовий транспортно-логістичний центр забезпечує постачання східного фронту та наближає Москву до контролю над усією Донецькою областю. Як передає портал "Коментарі", про це пише ВВС.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Західні аналітики зазначають, що у разі успіху російські війська зможуть легше дістатися міст укріпленого "пояса фортець" – Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

"Війна змінилася — тепер вона дуже технологічна. Раніше з таких котлів був шлях, яким можна було виїхати, але тепер дрони контролюють усі підходи — це вкрай небезпечно. Можливо, тому росіяни заявляють про оточення, навіть якщо його фізично немає", — наводять журналісти слова військовослужбовця 155-ї бригади ВР "Анте".

Зазначається, що ЗСУ зазвичай використовують дрони для відбиття атак, але через туман і дощі знайти супротивника стало набагато складніше. Ситуація навколо Покровська показує, наскільки високою є ціна просування лінії фронту навіть на кілька метрів.

