Действительно ли Покровск обречен: при каком условии ВСУ придется выйти из города

Пока российские оккупанты усиливают наступление на Покровск, Кремль показывает американцам карты с уже захваченным Покровском и рассказывают, как они захватили 90% востока Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. При каком условии ВСУ придется выйти из Покровска? При каких условиях город будет обречен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Киев 24", что в Покровске Донецкой области происходят уличные бои, враг пытается закрепиться в городе.

По его словам, ситуация на Покровском направлении и в самом Покровске является сложной и есть надежда, что удастся ситуацию решить благодаря усилению Сил обороны резервами.

"Железная дорога разделяет Покровск — меньшая часть это северная и немножко большая часть это южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", — рассказал он.

По его словам, у нас недостаточно пехоты и те позиции, которые отбиваются, в том числе нашими спецназовцами, мы не можем удержать.

Попович отметил, что у Сил обороны проблема и с логистикой и военным приходится пешком преодолевать по 10-15 км.

Эксперт отметил, что враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве, перемещается малыми группами.

Эксперт отмечает, что есть угроза обхода врагом Покровска с севера.

"Наши успехи на Добропольском направлении теоретически могут предотвратить это развитие событий. Но если враг зайдет на Гришино от Родинского, то тогда, очевидно, нам придется из Покровска отступать", – отметил Денис Попович.

ВСУ рискуют оказаться в окружении

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию вступили в свою решающую и завершающую фазу.

Эксперт говорит, что в настоящий момент утверждать об окружении украинских защитников россиянами в Покровске и Мирнограде всё еще нет никаких оснований. Однако угроза такого исхода, причём вполне реальная, действительно существует.

По словам аналитика, чтобы взять в кольцо украинские подразделения, противнику потребуется продвинутся от Покровской промзоны в северо-восточном направлении, то есть, в сторону Родинского и Т-образного перекрёстка дорог на Доброполье и на Гришино, всего на 9 км. При этом, испытывающая трудности с дальнейшим своим продвижением 51-я общевойсковая армия россиян может даже не особо усердствовать, так как их 2-я армия, судя по всему, сама достаточно успешно продвигается на север, обходя Покровск с запада, двигаясь на встречу 51-й.

"В случае дальнейшего продвижения 2-й ОА РФ в северном и северо-восточном направлениях весь этот район обороны гарантированно будет захвачен противником. При этом, действительно, значительная часть украинской группировки, обороняющейся в районе Покровска, а главное – в районе Мирнограда, сильно рискует оказаться в окружении", – отметил эксперт.

