Действительно ли Покровск обречен: при каком условии ВСУ придется выйти из города

Кравцев Сергей
Пока российские оккупанты усиливают наступление на Покровск, Кремль показывает американцам карты с уже захваченным Покровском и рассказывают, как они захватили 90% востока Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. При каком условии ВСУ придется выйти из Покровска? При каких условиях город будет обречен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Киев 24", что в Покровске Донецкой области происходят уличные бои, враг пытается закрепиться в городе.
По его словам, ситуация на Покровском направлении и в самом Покровске является сложной и есть надежда, что удастся ситуацию решить благодаря усилению Сил обороны резервами.
По его словам, у нас недостаточно пехоты и те позиции, которые отбиваются, в том числе нашими спецназовцами, мы не можем удержать.
Попович отметил, что у Сил обороны проблема и с логистикой и военным приходится пешком преодолевать по 10-15 км.
Эксперт отметил, что враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве, перемещается малыми группами.
Эксперт отмечает, что есть угроза обхода врагом Покровска с севера.
Военный обозреватель Константин Машовец считает, что бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию вступили в свою решающую и завершающую фазу.
Эксперт говорит, что в настоящий момент утверждать об окружении украинских защитников россиянами в Покровске и Мирнограде всё еще нет никаких оснований. Однако угроза такого исхода, причём вполне реальная, действительно существует.
По словам аналитика, чтобы взять в кольцо украинские подразделения, противнику потребуется продвинутся от Покровской промзоны в северо-восточном направлении, то есть, в сторону Родинского и Т-образного перекрёстка дорог на Доброполье и на Гришино, всего на 9 км. При этом, испытывающая трудности с дальнейшим своим продвижением 51-я общевойсковая армия россиян может даже не особо усердствовать, так как их 2-я армия, судя по всему, сама достаточно успешно продвигается на север, обходя Покровск с запада, двигаясь на встречу 51-й.
