logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ держатся под Покровском, но РФ прорывается сразу в двух областях областях
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ держатся под Покровском, но РФ прорывается сразу в двух областях областях

DeepState фиксирует, что ВСУ отбросили врага в Покровском районе, но РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях

28 октября 2025, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники успешно отбросили российских захватчиков на Добропольском направлении Донецкой области. Оккупанты пытались захватить населенные пункты Кучеров Яр и Новое Шахово. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState в Telegram.

ВСУ держатся под Покровском, но РФ прорывается сразу в двух областях областях

Наступление России. Фото: DeepState

"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово. Враг продвинулся вблизи Звирово и Степной Новоселки", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным аналитиков, которые постоянно мониторят ситуацию, российские войска имеют продвижение вблизи Зверевого в Покровском районе Донецкой области и у Степной Новоселки в Купянском районе Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали новые украинские территории в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом говорилось в отчете DeepState за 27 октября.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Приазовье зафиксировано перемещение элитных подразделений русской армии. Это может свидетельствовать о перегруппировке сил и возможном усилении боевых действий на южном направлении, в частности, на Херсонщине. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Как сообщил Андрющенко, россияне опрокидывают морскую пехоту и крымские подразделения, которые маркируются двумя треугольниками, обратно в Запорожское направление. По его словам, после пребывания в Мариуполе эти части снова возвращаются в Приазовье.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22669
Теги:

Новости

Все новости