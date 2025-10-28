ВСУ держатся под Покровском, но РФ прорывается сразу в двух областях областях

Украинские защитники успешно отбросили российских захватчиков на Добропольском направлении Донецкой области. Оккупанты пытались захватить населенные пункты Кучеров Яр и Новое Шахово. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState в Telegram.

Наступление России. Фото: DeepState

"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово. Враг продвинулся вблизи Звирово и Степной Новоселки", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным аналитиков, которые постоянно мониторят ситуацию, российские войска имеют продвижение вблизи Зверевого в Покровском районе Донецкой области и у Степной Новоселки в Купянском районе Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали новые украинские территории в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом говорилось в отчете DeepState за 27 октября.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Приазовье зафиксировано перемещение элитных подразделений русской армии. Это может свидетельствовать о перегруппировке сил и возможном усилении боевых действий на южном направлении, в частности, на Херсонщине. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Как сообщил Андрющенко, россияне опрокидывают морскую пехоту и крымские подразделения, которые маркируются двумя треугольниками, обратно в Запорожское направление. По его словам, после пребывания в Мариуполе эти части снова возвращаются в Приазовье.



