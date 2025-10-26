logo

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне неожиданно опрокинули элитные подразделения: где возникла дополнительная опасность на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне неожиданно опрокинули элитные подразделения: где возникла дополнительная опасность на фронте

Элитные войска армии РФ начали опрокидывать в Приазовье.

26 октября 2025, 10:25 comments3416
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Приазовье зафиксировано перемещение элитных подразделений русской армии. Это может свидетельствовать о перегруппировке сил и возможном усилении боевых действий на южном направлении, в частности, на Херсонщине. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Россияне неожиданно опрокинули элитные подразделения: где возникла дополнительная опасность на фронте

Колонна российских танков. Фото из открытых источников

Как сообщил Андрющенко, россияне опрокидывают морскую пехоту и крымские подразделения, которые маркируются двумя треугольниками, обратно в Запорожское направление. По его словам, после пребывания в Мариуполе эти части снова возвращаются в Приазовье.

"Фиксируем опрокидывание морской пехоты и крымских подразделений обратно на Запорожское направление", — отметил Андрющенко в Telegram.

Руководитель Центра изучения оккупации уточнил, что, несмотря на предварительные планы Кремля усилить север Донетчины, сейчас эти войска колоннами двигаются в сторону Бердянска. Передислокация проходит в сопровождении российской полиции.

Андрющенко также подчеркнул, что ситуация требует особого внимания не только на оккупированной части Запорожской области, но и Херсонском направлении. По его мнению, это может быть подготовкой к новой волне наступательных действий или информационно-психологической операции.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" — лучше смотреть шире", — отмечает Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главные цели российских атак по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин хочет заставить Украину капитулировать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/45722
Теги:

Новости

Все новости