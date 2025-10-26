Россияне неожиданно опрокинули элитные подразделения: где возникла дополнительная опасность на фронте

В Приазовье зафиксировано перемещение элитных подразделений русской армии. Это может свидетельствовать о перегруппировке сил и возможном усилении боевых действий на южном направлении, в частности, на Херсонщине. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Колонна российских танков. Фото из открытых источников

Как сообщил Андрющенко, россияне опрокидывают морскую пехоту и крымские подразделения, которые маркируются двумя треугольниками, обратно в Запорожское направление. По его словам, после пребывания в Мариуполе эти части снова возвращаются в Приазовье.

"Фиксируем опрокидывание морской пехоты и крымских подразделений обратно на Запорожское направление", — отметил Андрющенко в Telegram.

Руководитель Центра изучения оккупации уточнил, что, несмотря на предварительные планы Кремля усилить север Донетчины, сейчас эти войска колоннами двигаются в сторону Бердянска. Передислокация проходит в сопровождении российской полиции.

Андрющенко также подчеркнул, что ситуация требует особого внимания не только на оккупированной части Запорожской области, но и Херсонском направлении. По его мнению, это может быть подготовкой к новой волне наступательных действий или информационно-психологической операции.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" — лучше смотреть шире", — отмечает Андрющенко.

