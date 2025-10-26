Росіяни несподівано перекинули елітні підрозділи: де виникла додаткова небезпека на фронті

У Приазов’ї зафіксовано переміщення елітних підрозділів російської армії. Це може свідчити про перегрупування сил і можливе посилення бойових дій на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко

Колона російських танків. Фото з відкритих джерел

Як повідомив Андрющенко, росіяни перекидають морську піхоту та кримські підрозділи, які маркуються двома трикутниками, назад на Запорізький напрямок. За його словами, після перебування в Маріуполі ці частини знову повертаються до Приазов’я.

"Фіксуємо перекидання морської піхоти та кримських підрозділів назад на Запорізький напрямок", — зазначив Андрющенко у Telegram.

Керівник Центру вивчення окупації уточнив, що, попри попередні плани Кремля посилити північ Донеччини, зараз ці війська колонами рухаються у бік Бердянська. Передислокація відбувається у супроводі російської поліції.

Андрющенко також наголосив, що ситуація потребує особливої уваги не лише на окупованій частині Запорізької області, а й на Херсонському напрямку. На його думку, це може бути підготовкою до нової хвилі наступальних дій або інформаційно-психологічної операції.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком. З урахуванням масових інформаційних вкидів росіян про "контроль островів" і "підготовку до форсування Дніпра" — краще дивитися ширше", — наголошує Андрющенко.

