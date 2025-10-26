Росіяни несподівано перекинули елітні підрозділи: де виникла додаткова небезпека на фронті

Рубрики
У Приазов’ї зафіксовано переміщення елітних підрозділів російської армії. Це може свідчити про перегрупування сил і можливе посилення бойових дій на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко
Колона російських танків. Фото з відкритих джерел
Як повідомив Андрющенко, росіяни перекидають морську піхоту та кримські підрозділи, які маркуються двома трикутниками, назад на Запорізький напрямок. За його словами, після перебування в Маріуполі ці частини знову повертаються до Приазов’я.
Керівник Центру вивчення окупації уточнив, що, попри попередні плани Кремля посилити північ Донеччини, зараз ці війська колонами рухаються у бік Бердянська. Передислокація відбувається у супроводі російської поліції.
Андрющенко також наголосив, що ситуація потребує особливої уваги не лише на окупованій частині Запорізької області, а й на Херсонському напрямку. На його думку, це може бути підготовкою до нової хвилі наступальних дій або інформаційно-психологічної операції.
