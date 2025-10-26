Як Путін хоче змусити України капітулювати: Портников пояснив план Кремля

Рубрики
Український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников переконаний, що Росія не здатна повністю знеструмити Україну, попри регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, які є планом російського диктатора Володимира Путіна змусити країну до капітуляції. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", коментуючи останні масовані удари РФ по об’єктах енергосистеми.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Портников пояснив, що російський диктатор Володимир Путін після провального першого етапу війни проти України змінив тактику й перейшов до війни на виснаження.
На його думку, атаки на енергетичну систему стали частиною цього сценарію на виснаження, але стратегічно вони не приведуть до бажаного результату для Кремля. Портников наголосив, що ключову роль у стабільності енергосистеми відіграють українські атомні електростанції, які забезпечують базове навантаження та важко виводяться з ладу.
За його словами, окремі атаки РФ на ці об’єкти мали радше характер енергетичного шантажу, а не реальної спроби знищити систему.
У підсумку політичний оглядач наголосив, що у Путіна сподіваються, що українці капітулюють, однак Портников наголосив, що "в цього немає розумної перспективи" щодо України.
