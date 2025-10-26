Як Путін хоче змусити України капітулювати: Портников пояснив план Кремля

Український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников переконаний, що Росія не здатна повністю знеструмити Україну, попри регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, які є планом російського диктатора Володимира Путіна змусити країну до капітуляції. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", коментуючи останні масовані удари РФ по об’єктах енергосистеми.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Портников пояснив, що російський диктатор Володимир Путін після провального першого етапу війни проти України змінив тактику й перейшов до війни на виснаження.

"Замість того щоб домовлятись з українською владою після провального бліцкригу, він почав війну на виснаження. Він живе в цій логіці й кожного нового дня думає, що можливо ще один, два, три удари змусять Україну капітулювати", — зазначив журналіст.

На його думку, атаки на енергетичну систему стали частиною цього сценарію на виснаження, але стратегічно вони не приведуть до бажаного результату для Кремля. Портников наголосив, що ключову роль у стабільності енергосистеми відіграють українські атомні електростанції, які забезпечують базове навантаження та важко виводяться з ладу.

"Всі ці російські удари, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України, абсолютно безперспективні. Чи можливий енергетичний колапс в Україні внаслідок російських атак? Звичайно, можуть бути труднощі, можуть бути відключення електрики. Втім, Україна є країною атомних електростанцій. І, як бачите, росіяни також усвідомлюють, що по АЕС чи розподільчих станціях, які знаходяться поруч з ними, бити не бажано", — зауважив Портников.

За його словами, окремі атаки РФ на ці об’єкти мали радше характер енергетичного шантажу, а не реальної спроби знищити систему.

У підсумку політичний оглядач наголосив, що у Путіна сподіваються, що українці капітулюють, однак Портников наголосив, що "в цього немає розумної перспективи" щодо України.

