Чи справді збільшилася загроза блекауту в Україні

Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській енергетиці при тому, що у більшості регіонів опалювальний сезон ще навіть не настав. Чи справді збільшилася загроза блекауту? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

На щастя, і у нас систем ППО тепер більше, ніж у 2022 році

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло в інтерв'ю "Українському Радіо" заявив, що незважаючи на зміну тактики ударів по українській енергетиці, цього разу росіянам не вдасться повторити в Україні частковий блекаут, який вони спромоглися викликати наприкінці 2022 року.

Експерт зазначив, що з часів першої кампанії ударів по українській енергетиці восени 2022 та взимку 2022/23 років росіяни вдосконалили свої засоби поразки, зробивши їх більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Також змінилася і тактика ударів: тепер вони зосереджені переважно на прифронтових регіонах та центральній частині країни.

"Це пов'язано з тим, що росіянам їх легше атакувати, тому що нашим системам ППО потрібен більший час на реагування на російську балістику. Відповідно є набагато менший час підльоту дронів. Саме тому росіяни обрали ці регіони для своєї атаки", — каже Жмайло.

На думку експерта, зі зниженням температур та початком опалювального сезону росіяни постійно битимуть по критичній інфраструктурі України, щоб хоча б повторити частковий блекаут, який був у першу зиму російських ударів по енергетиці України.

"Але, на щастя, і у нас систем ППО тепер більше, ніж тоді. Звісно, їх усе одно недостатньо, бо площа країни велика. У нас більше засобів радіоелектронної боротьби. Будуть перебої зі світлом, опаленням, в інших секторах. Але занурити нас у повну темряву, як тоді, коли Україна змушена була розгортати пункти незламності, — ні, на щастя, такого не буде", – сказав Жмайло, але наголосив, що все одно варто готуватися до "важкої зими".

Росіяни мають глибшу мету, ніж просто викликати блекаут

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук в ефірі "Громадського радіо" заявив, що російські удари по українській енергетичній системі, які продовжуються з 2022 року і були відновлені комбінованою атакою в ніч на 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто викликати блекаут.

За словами експерта, головна мета ворога – "виснажувати та зменшувати можливості економіки країни".

"Відсутність електроенергії, газу — менші можливості для економіки, бізнесу, промисловості працювати", — пояснив Корольчук.

Експерт додав, що стратегію окупантів важко зрозуміти до кінця. Про що свідчать навіть суперечливі оцінки керівництва Укренерго щодо характеру атак — від точкових до спроби знищити всю енергосистему. Водночас, Юрій Корольчук вважає, що Росія також покликана "змусити нас самих себе загнати у блекаут".

"І другий момент — фактично змусити нас самих себе загнати в блекаут… Росіяни нам „пропонують“ — „збільшуйте роботу ваших електростанцій“, чим ми ставимо під ризик роботу наших блоків АЕС. Цього, напевно, не будуть робити, тому єдиний вихід із цієї ситуації — збільшувати частоту відключень електроенергії…" — зазначив експерт.

