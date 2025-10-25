Чи справді збільшилася загроза блекауту в Україні

Рубрики
Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській енергетиці при тому, що у більшості регіонів опалювальний сезон ще навіть не настав. Чи справді збільшилася загроза блекауту? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло в інтерв'ю "Українському Радіо" заявив, що незважаючи на зміну тактики ударів по українській енергетиці, цього разу росіянам не вдасться повторити в Україні частковий блекаут, який вони спромоглися викликати наприкінці 2022 року.
Експерт зазначив, що з часів першої кампанії ударів по українській енергетиці восени 2022 та взимку 2022/23 років росіяни вдосконалили свої засоби поразки, зробивши їх більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Також змінилася і тактика ударів: тепер вони зосереджені переважно на прифронтових регіонах та центральній частині країни.
На думку експерта, зі зниженням температур та початком опалювального сезону росіяни постійно битимуть по критичній інфраструктурі України, щоб хоча б повторити частковий блекаут, який був у першу зиму російських ударів по енергетиці України.
Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук в ефірі "Громадського радіо" заявив, що російські удари по українській енергетичній системі, які продовжуються з 2022 року і були відновлені комбінованою атакою в ніч на 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто викликати блекаут.
За словами експерта, головна мета ворога – "виснажувати та зменшувати можливості економіки країни".
Експерт додав, що стратегію окупантів важко зрозуміти до кінця. Про що свідчать навіть суперечливі оцінки керівництва Укренерго щодо характеру атак — від точкових до спроби знищити всю енергосистему. Водночас, Юрій Корольчук вважає, що Росія також покликана "змусити нас самих себе загнати у блекаут".
