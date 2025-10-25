Действительно ли увеличилась угроза блэкаута в Украине

Рубрики
Россия продолжает наносить массированные удары по украинской энергетике при том, что в большинств регионов отопительный сезон еще даже не наступил. Действительно ли увеличилась угроза блэкаута? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью "Украинскому Радио" завил, что несмотря на изменение тактики ударов по украинской энергетике, на этот раз россиянам не удастся повторить в Украине частичный блэкаут, который они смогли вызвать в конце 2022 года.
Эксперт отметил, что со времен первой кампании ударов по украинской энергетике осенью 2022 и зимой 2022/23 годов россияне усовершенствовали свои средства поражения, сделав их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Также изменилась и тактика ударов: теперь они сосредоточены преимущественно на прифронтовых регионах и на центральной части страны.
По мнению эксперта, с понижением температур и началом отопительного сезона россияне будут постоянно бить по критической инфраструктуре Украины, чтобы хотя бы повторить частичный блэкаут, который был в первую зиму российских ударов по энергетике Украины.
Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире "Общественного радио" заявил, что российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блэкаут.
По словам эксперта, главная цель врага — "истощать и уменьшать возможности экономики страны".
Эксперт добавил, что стратегию оккупантов сложно понять до конца. О чем свидетельствуют даже противоречивые оценки руководства Укрэнерго относительно характера атак — от точечных до попытки уничтожить всю энергосистему. В то же время, Юрий Корольчук считает, что Россия также призвана "заставить нас самих себя загнать в блэкаут".
