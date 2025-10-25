Действительно ли увеличилась угроза блэкаута в Украине

Россия продолжает наносить массированные удары по украинской энергетике при том, что в большинств регионов отопительный сезон еще даже не наступил. Действительно ли увеличилась угроза блэкаута? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

К счастью, и у нас систем ПВО теперь больше, чем в 2022 году

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью "Украинскому Радио" завил, что несмотря на изменение тактики ударов по украинской энергетике, на этот раз россиянам не удастся повторить в Украине частичный блэкаут, который они смогли вызвать в конце 2022 года.

Эксперт отметил, что со времен первой кампании ударов по украинской энергетике осенью 2022 и зимой 2022/23 годов россияне усовершенствовали свои средства поражения, сделав их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Также изменилась и тактика ударов: теперь они сосредоточены преимущественно на прифронтовых регионах и на центральной части страны.

"Это связано с тем, что россиянам их легче атаковать, потому что нашим системам ПВО требуется большее время на реагирование на российскую баллистику. Соответственно, есть гораздо меньшее время подлета дронов. Именно поэтому россияне выбрали эти регионы для своей атаки", — говорит Жмайло.

По мнению эксперта, с понижением температур и началом отопительного сезона россияне будут постоянно бить по критической инфраструктуре Украины, чтобы хотя бы повторить частичный блэкаут, который был в первую зиму российских ударов по энергетике Украины.

"Но, к счастью, и у нас систем ПВО теперь больше, чем тогда. Конечно, их все равно недостаточно, потому что площадь страны большая. У нас больше средств радиоэлектронной борьбы. Будут перебои со светом, отоплением, в других секторах. Но погрузить нас в полную темноту, как тогда, когда Украина вынуждена была разворачивать пункты несокрушимости, — нет, к счастью, такого не будет", — сказал Жмайло.

Россияне преследуют более глубокую цель, чем просто вызвать блэкаут

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире "Общественного радио" заявил, что российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блэкаут.

По словам эксперта, главная цель врага — "истощать и уменьшать возможности экономики страны".

"Отсутствие электроэнергии, газа – меньшие возможности для экономики, бизнеса, промышленности работать", — пояснил Корольчук.

Эксперт добавил, что стратегию оккупантов сложно понять до конца. О чем свидетельствуют даже противоречивые оценки руководства Укрэнерго относительно характера атак — от точечных до попытки уничтожить всю энергосистему. В то же время, Юрий Корольчук считает, что Россия также призвана "заставить нас самих себя загнать в блэкаут".

"И второй момент – фактически заставить нас самих себя загнать в блэкаут… Россияне нам „предлагают“ — „увеличивайте работу ваших электростанций“, чем мы ставим под риск работу наших блоков АЭС. Этого, наверное, не будут делать, поэтому единственный выход из этой ситуации – увеличивать частоту отключений электроэнергии…", — отметил эксперт.

