Действительно ли отопительный сезон вновь придется перенести: что говорят в Раде

В Украине нужно как можно больше отсрочить старт отопительного сезона. На такой шаг нужно пойти, чтобы для сберечь дефицитные запасы газа. Проблема с голубым топливом возникла из-за уменьшения добычи в результате российских атак и из-за исчерпания денег на контракты для закупок газа. Позитивным моментом есть то, что Норвегия накануне выделила Украине 150 млн долларов для этих закупок, но полностью это проблему не решит. Об этом в эфире телеканала "Новини.Live" рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Парламентарий акцентировал, что Украине необходимо сегодня экономить каждый кубометр газа.

"Если будет такая возможность, и погодные условия будут способствовать, я считаю лично, что мы должны настолько, насколько это возможно, оттянуть начало отопительного сезона и не сжигать зря сегодня такой дефицитный газ, который у нас сегодня есть", — отметил политик.

По его словам, есть и второй вариант – отопительный сезон можно начать вовремя, но, как только наступит потепление, постараться уменьшить потребление газа.

Нардеп также объяснил, почему "Нафтогаз" завершил закачку газа. Дело в том, что у компании иссякли деньги на контракты, по которым закупался газ, хотя сами контакты еще не закончились.

В этом контексте Сергей Нагорняк назвал хорошим сигналом тот факт, что накануне Норвегия выделила дополнительных 150 млн долл. на закупку газа для Украины. Он сообщил, что сейчас "Нафтогаз", скорее всего, из других источников от партнеров дополнительно будет закупать газ и закачивать в украинские хранилища.

